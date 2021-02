Ivete Sangalo aproveitou o bom tempo que se faz sentir no Brasil para se refrescar na piscina com as filhas, as gémeas Marina e Helena, de três anos.

Esta terça-feira, 16 de fevereiro, a cantora brasileira publicou nas stories da sua página de Instagram alguns vídeos destes momentos, imagens que pode ver na galeria.

Recorde-se que as meninas são fruto do casamento da artista com Daniel Cady. O casal tem mais um filho em comum, Marcelo, de 11 anos.

