Ivete Sangalo emitiu esta quarta-feira, 15 de maio, um comunicado onde anuncia o cancelamento da sua digressão - 'A Festa' - na qual iria celebrar os seus 30 anos de carreira.

"Honrando a transparência e a responsabilidade que marcam a sua carreira, Ivete Sangalo e o seu escritório optaram por cancelar a tournée ‘A Festa’. A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem de forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas", revela-se.

"A realização de um projeto dessa magnitude exige a mobilização de uma estrutura complexa, que só se viabilizaria se houvesse um nível de planejamento e organização adequados, que garantissem, com a antecedência necessária, todas as condições prometidas, esperadas e pactuadas em contrato", nota-se ainda.

Eis o comunicado completo:

