Iva Lamarão foi chamada de "boca de silicone" por uma seguidora. Insulto que, desta vez, a apresentadora não quis deixar passar em branco.

"Costumo ignorar, mas quis responder", começa por escrever nas suas redes sociais a apresentadora da SIC.

"Querida, ainda não meti silicone em lado nenhum do meu corpo. O que tenho foi o que Deus e os meus pais me deram. Mas eu acho que as pessoas têm de ser felizes e gostar de si, acima de tudo. Por isso não acho mal quem o faça", atirou Iva Lamarão.

"Não seja amarga nas palavras. A maldade nas palavras faz mais mal a quem as profere. Seu que os tempos não estão fáceis. Beijinhos", termina, deixando clara a sua indignação perante a mensagem negativa de que foi alvo.

