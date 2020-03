Iva Domingues esteve à conversa com Rui Maria Pêgo e Ana Martins no âmbito da rubrica da Rádio Comercial - 'Era o Que Faltava'. Foi precisamente nesta altura que a apresentadora teve a oportunidade de recordar o seu relacionamento amoroso com Ângelo Rodrigues, com quem namorou durante seis anos e ainda a fase difícil quando este ficou em coma, em 2019.

"Com o trabalho ficamos próximos e divertiamo-nos imenso. Com o trabalho [no Canal 11] voltou a haver uma proximidade, não romântica, mas há muito carinho", sublinhou.

Quanto ao momento em que esteve ficou internado no hospital na sequência de uma infeção numa das pernas, Iva relatou:

"Foi muito violento, desgastante, fiquei desfeita na altura. Houve momentos em que eu não sabia se ele ia sobreviver. Estás mesmo ao pé do precipício e não sabes se te vão empurrar.

Houve um dia, especificamente, em que tudo dependia desse dia basicamente, que foi um pesadelo. Uma pessoa que tu amaste e ainda amas de outra forma... a impotência que sentes, a frustração de não poderes fazer nada".

Posteriormente fala do momento em que Ângelo acordou do coma: "Sabes que quando ele acordou eu estava lá. Percebi que ele estava acordado porque ele apertou a mão, reagiu a uma pergunta minha. Quando acordou toda eu era um sentimento único. Naquele momento era felicidade pura. Não havia espaço aqui dentro para mais nada. Estava apagada e acenderam-se as luzes todas".

"Foi uma pessoa que fez parte da minha vida e para a qual estarei lá", completou.

