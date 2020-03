Ângelo Rodrigues partilhou com os seus seguidores de Instagram esta segunda-feira, dia 2, um texto onde 'abre' o coração e conta como um episódio com um polícia o fez repensar os dolorosos meses em que esteve internado no hospital, entre a vida e a morte, devido a uma infeção grave.

Uma inversão de marcha num traço contínuo levou a abordagem do agente de autoridade. Ângelo ouviu um raspanete e ainda o reavivar da história recente que o deixou à beira da morte.

"Disse que acompanhou a minha história junto da mulher, e que eu tinha sido tema em algumas das suas preces. 'Não se pode dar ao luxo de cometer erros', frisa ele. 'Traços contínuos incluídos', gracejou", contou o ator, que se viu inspirado pela situação para a sua nova personagem.

"A questão é que de repente sou eu que começo vê-lo com outros olhos. Calma, não há romance. Estou a preparar uma personagem para apresentar nas tábuas da Casa do Artista a meio deste mês e ainda lido com questões de insegurança e auto-boicote. Tenho um sargento assertivo para encontrar e ainda estou sem GPS. O que eu sei é que a meio da nossa conversa vi toda a autoridade que precisava para minha personagem ali à minha frente. Não pediu licença, não pediu para entrar. Apenas apareceu à hora marcada, no semáforo marcado", pode ainda ler-se na publicação, que pode também ser vista como uma confissão em relação à falta de confiança de Ângelo na sua imagem.

Recorde-se que a infeção que o levou a ficar dois meses internado no hospital surgiu devido a uma alegada injeção de testosterona, que o ator da SIC administrou para conseguir o corpo com que sempre sonhou.

