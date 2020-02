"Deixa que eu te fale mais que as minhas cicatrizes", foi esta a legenda que Ângelo Rodrigues escolheu para partilhar com os seus seguidores do Instagram fotografias únicas onde surge pela primeira vez em calções de banho que deixam à vista a enorme cicatriz que tem na perna

As marcas são resultado da grave infeção que quase lhe tirou a vida em agosto de 2019. Ângelo chegou a estar em coma induzido devido a uma alegada injeção de testosterona na nádega.

A viajar há várias semanas pela Jordânia, o ator quis ainda na legenda da publicação falar aos que o admiram sobre a crystal salt beach - uma praia "onde ondas petrificadas de sal têm a densidade de glaciares de caninos afiados".

