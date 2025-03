Carlos Ribeiro, personalidade que se tornou conhecida na televisão, recorreu à sua página de Instagram para fazer uma partilha - em tom de crítica - dirigida a uma antiga colega de trabalho: Iva Domingues.

Não ficando indiferente a uma entrevista que a apresentadora deu na manhã desta quarta-feira, dia 5, no programa 'Dois às 10', este notou:

"Nunca me esqueci de quem me deu as primeiras oportunidades na rádio e televisão. A Iva Domingues parece que sim...", lê-se na partilha.

Ora veja:



© Instagram - Carlos Ribeiro

