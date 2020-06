Iva Domingues aproveitou as insónias, no fim de semana, para arrumar os armários e encontrou um 'tesourinho', como a própria relatou no Instagram.

A apresentadora deparou-se com uma fotografia que tirou há 20 anos, uma imagem em que aparece de biquíni. Momento que não resistiu em partilhar com os fãs.

"(A arrumar armários porque tive mais uma insónia) aqui está um grande #tb. 21 anos. Metade da minha idade, o dobro da mania", escreveu na legenda da fotografia.

Leia Também: "Estive a digerir até agora". Filha de Iva Domingues acaba curso nos EUA