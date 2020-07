Esta quarta-feira, dia 15, Iva Domingues usou a sua conta de Instagram para fazer uma homenagem a um dos seus grandes amigos: Nuno Eiró. Publicando uma fotografia onde ambos aparecem, a apresentadora elogiou Nuno com bonitas palavras.

"O Nuno, quando entra na nossa vida e decide ficar (sim, porque só gosta quando gosta e pronto, não faz cá fretes...) toca-nos de uma forma tão bonita!", começa por dizer.

"Psicólogo, confidente, camarada, cúmplice, o Nuno é um ser humano especial, um amigo para todas as horas! Mesmo quando eu estava a 8 horas de diferença e vivia do outro lado do mundo, o Nuno esteve sempre lá, sempre. E sei que estará, para sempre, vida fora... E é tão bom ter um amigo assim!", completou.

Leia Também: Iva Domingues recorda fotografia de há 20 anos. "O dobro da mania"