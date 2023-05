Foi no dia em que compareceu à antestreia de ‘Rabo de Peixe’ para apoiar vários amigos que Iva Domingues falou sobre o programa que mantém na TVI, ‘Esta Manhã’. O formato que junta o entretenimento e as notícias é apresentado por si ao lado de Nuno Eiró, Pedro Carvalhas e Sara Sousa Pinto.

Numa altura em que se comemora o regresso de Pedro Carvalhas ao formato - tendo estado fora por motivos de saúde, uma vez que foi submetido a uma operação ao coração após ter sofrido um enfarte -, o tema não podia ser deixado de fora.

"O Pedro regressou, está ótimo, todo elegante. Está um príncipe das Astúrias, de ótima saúde", comentou Iva Domingues, tendo reconhecido que o formato foi "ligeiramente" atualizado numa maior aposta da informação e menos no entretenimento. "Porque o público percebe-se que quer. Apesar de ser mais descontraído na apresentação, o conteúdo é cada vez mais de informação".

Sendo jornalista de formação, Iva "sente-se confortável" nesta parte mais informativa, "mas com uma certa leveza para o bom dia". "Ninguém quer acordar com alguém que engoliu um cabo de vassoura e está ali… Gosto muito do registo, sempre gostei", afirmou.

No entanto, o que continua a ser mais 'difícil' é mesmo o horário. "Acordar cedo é complicado, ainda me dói e já passaram dois anos e meio. 5 da manhã não é 6 da manhã. Mas só custa levantar. Depois do duche já acordo", partilhou.

Depois de ter estado à frente de vários projetos em simultâneo na TVI, agora mantém-se apenas com o 'Esta Manhã'. Mas "até ver" porque "com a Cristina [Ferreira] e o José Eduardo [Moniz] nunca se sabe". "O mês de janeiro pareceram-me três meses porque estava com três coisas ao mesmo tempo - por causa do aniversário, o 'É da Casa!' que foi até ao aniversário, 'Máquina da Verdade' foram gravados dois, três por dia... Foi um bocadinho intenso", lembrou.

