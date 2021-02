O mês começou com uma estreia na TVI. Às 07h00 desta segunda-feira, foi para o ar 'Esta Manhã' e Iva Domingues, que apresenta um dos segmentos do 'morning show', deu nas vistas com o visual escolhido.

A apresentadora apostou num smoking preto com uma camisa branca. No que toca a acessórios, combinou uma gravata com padrão e uns sapatos stilettos pretos.

Vale referir que Iva Domingues vai estar à frente de um segmento dedicado a notícias internacionais e conteúdos virais nas redes sociais.

Veja abaixo o visual que escolheu para a estreia.

Leia Também: Foto da Semana: O novo capítulo das manhãs da TVI