Iury e Daniel Monteiro foram dois dos concorrentes que mais se destacaram na última edição do 'Big Brother' na qual se conheceram e se apaixonaram. No entanto, até que assumissem os seus sentimentos, ambos tiveram de ultrapassar preconceitos e rótulos que colocaram um no outro.

Numa conversa com Fátima Lopes, no programa 'A Tarde é Sua', Daniel referiu: "Mantinha aquela distância porque não conhecia ninguém. Eu levei isso delineado na cabeça", fez saber.

"Como ela me meteu um rótulo, por ser um bronco, também eu lhe coloquei um por ele ser uma miss. Aqui em Portugal não damos muito importância a isso", notou, reconhecendo que acabou por mudar de ideias quanto teve a oportunidade de conhecer melhor Iury.

Por seu turno, a ex-concorrente revelou-se muito feliz, sublinhando que cá fora Daniel é muito mais brincalhão do que era na casa.

Os dois agora pensam num projeto para o futuro, que inclui o lançamento de uma linha de roupa fitness. A longo prazo colocam-se os filhos e o casamento...

Leia Também: 'Big Brother'. Daniel Monteiro pede Iury em namoro pela terceira vez