Daniel Monteiro foi um dos dois ex-concorrentes escolhidos para regressar à casa do 'Big Brother' no passado domingo, dia 19, para novos desafios, desta vez sob a orientação do 'Big'. O bombeiro concretizou assim um dos seus grandes desejos: rever a namorada, Iury, que permanece em jogo.

Como tal, não perdeu a oportunidade de uma vez mais lhe demonstrar todo o amor e decidiu pedi-la em namoro... pela terceira vez. O momento aconteceu na noite de segunda-feira e coincidiu com o 'Extra', pelo que foi emitido em direto.

Daniel ajoelhou-se e realizou o pedido, este que foi o primeiro presencial. Já fora da casa, questionou-a a primeira vez com uma mensagem num avião e uma segunda quando visitou a casa por breves momentos, permanecendo no terraço.

Desta vez, claro, houve beijo.

