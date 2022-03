Iury Mellany, que se tornou conhecida após ter participado no reality show da TVI 'Big Brother 2020', fez um esclarecimento na sua conta de Instagram acerca de rumores que correm quanto ao alegado fim do seu relacionamento com Daniel Monteiro, que conheceu precisamente no programa televisivo.

"Quando eu e o Daniel Monteiro saímos do Big Brother fomos abordados por uma 'senhora' que, inocentemente, acreditamos que seria boa pessoa, e chegámos até a conhecer pessoalmente", começou por esclarecer Iury através de uma publicações nas histórias da sua conta de Instagram.

"Mas esta pessoa revelou ser um ser humano muito mau, mentiroso, manipulador, burlão/enganador e até perigoso! Pelo que cortamos qualquer tipo de contacto, uma vez que nos tornamos vítimas da mesma!", sublinha.

"Esta 'senhora' ficou então revoltada por nós termos deixado de falar com ela e tornou-nos alvos de ódio, porque graças a Deus abrimos os olhos e ela deixou de nos conseguir enganar e burlar mais!", faz ainda saber.

"Tentando resumir, existe então uma 'senhora' que nós sabemos quem é, que ficou obcecada por nós e nos tenta infernizar diariamente. E quando digo diariamente é mesmo! Porque todos os dias essa pessoa cria perfis falsos e vai para lives de diversas pessoas inventar mentiras, manda-nos mensagens e emails. Não só a nós como a amigos e familiares", lamenta.

"Por isso pedimos que não acreditem em tudo o que leem, muito menos de perfis falsos destinados a espalhar intrigas e ódios", completa.



