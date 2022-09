Foi através das stories da sua página de Instagram que Inês Simões partilhou um desabafo onde fala de um testemunho de um motorista.

“Desloco-me muito de Uber/Bolt em Lisboa e hoje tenho apanhado quase sempre motoristas com mais de 70 anos que me confidenciam que apesar de já reformados, precisam deste rendimento extra para viver", começou por contar, mostrando-se revoltada com tal situação.

“Isto é triste. É miserável. É revoltante. Este país não é mesmo para velhos, nem para novos. É feito para políticos", afirmou.

"Em Itália queimam faturas de gás, de eletricidade… e nós? Nós ficamos felizes com 125€. Vergonha", rematou.

© Instagram

