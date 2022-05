Desde que foi mãe pela primeira vez que Sara Prata tem destacado a maternidade nas redes sociais.

Na sua página de Instagram, a atriz tem vindo a partilhar muitos dos momentos passados com a filha, Amélia, que vai completar dois anos em julho.

Esta quarta-feira, por exemplo, a atriz voltou a falar da maternidade, desta vez com a partilha de um emotivo desabafo.

"Sempre fui aventureira, e cedo percebi a importância de ir além da minha rua. Sentia que conhecer o mundo me ajudaria a simplificar a existência. E os objetivos eram simples, ser feliz. Desde que a Amélia chegou que sinto por vezes que a minha cabeça complica mais, tenho de pensar em tudo, fico com medo de falhar e que eventualmente algo possa sair da minha planificação planeada ao pormenor", começou por escrever.

"Sempre adorei organização e liderar, isso é mais forte do que eu. Mas agora sinto algo diferente, prefiro o concreto à aventura, o seguro à adrenalina, e se assim não é fico com as pernas a tremer e um palpitar mansinho no coração. 'Pega na bicicleta e leva-a, vão as duas passear', disse-me o João [companheiro da atriz e pai da menina]. E logo a minha cabeça começou 'e se me perco? e se caio?'... mas fui, contrariei este novo bichinho e fui. Passámos os dias sozinhas, comemos o que nos apeteceu, pedalámos sem GPS e sempre em cantorias, dormimos sestas agarradinhas, fizemos o nosso primeiro voo sozinhas... e foi maravilhoso", contou.

"Senti-me tão mais leve ao contrariar este peso que a responsabilidade teima em trazer consigo. Recuperei o meu lado de aventureira e senti que posso confiar nos meus skills. Porque eles estão cá todos, nada mudo", acrescentou.

"Em brincadeira digo que a maternidade vem e muda tudo, tudo mesmo, mas muda para melhor. Para eles somos o mundo e afinal por dentro somos frágeis. Às vezes parece que é essa mesma força que nos fragiliza, que nos torna tão vulneráveis. Mas isto é ser Mãe. E não há nada mais bonito. Continuo a cumprir o meu objetivo: ser feliz (mas agora com ela a meu lado)", completou.

Leia Também: Sara Prata declara-se ao companheiro. "Mereces o mundo"