Desde que Liliana Almeida saiu do 'Big Brother Famosos', da TVI, e foi para perto de Bruno de Carvalho que o ex-presidente do Sporting tem partilhado várias manifestações amorosas nas redes sociais.

Na semana passada, por exemplo, foram várias as vezes que Bruno de Carvalho falou de Liliana Almeida no Twitter. "A Liliana Almeida é bonita que dói...", pode ler-se entre as várias publicações, onde muitas vezes se refere à amada como "rainha".

"Amo-te até ao infinito", diz ainda numa outra partilha feita a 4 de março, junto de uma fotografia de ambos.

Mas não fica por aqui e mais recentemente, esta segunda-feira, 7 de março, ironizou ao referir-se à polémica de quando estavam na casa mais vigiada do país.

De recordar que na altura em que o casal ainda estava junto no programa da TVI, foi apresentada uma queixa ao Ministério Público pelo "comportamento ameaçador" de Bruno de Carvalho para com Liliana Almeida.

No início desta semana, ao mostrar duas fotografias em que aparece na companhia de Liliana - uma imagem captada no 'BB Famosos' e outra numa atuação -, Bruno de Carvalho disse: "Isto é mesmo um homem violento! Eu se fosse a Liliana Almeida fugia!!! Pareço um puto. A Liliana faz-me mesmo voltar a ser eu!!! 'Comboio, nuvens, paisagem...', só quem não ama não percebe".

Leia Também: Bruno de Carvalho e Liliana Almeida dão espetáculo em conjunto