A relação de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida segue de 'pedra e cal'. Depois de uma série de polémicas que o casal teve de enfrentar por causa do 'Big Brother Famosos', programa onde se conheceram e começaram a namoram, eis que os dois decidiram unir-se nas respetivas carreiras.

Prova disso é um vídeo que o empresário e DJ partilhou este sábado, 5 de março, na sua conta de Instagram.

Na gravação, Bruno de Carvalho aparece a animar uma festa na Covilhã na qual Liliana também participou, interpretando a música 'I Want to Live in Ibiza'.

A discoteca, conforme poderá ver, estava cheia e animação não faltou.

