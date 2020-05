Isis Valverde também se mantém em casa, em isolamento social, aproveitando este momento para desfrutar da companhia do marido, André Resende, e o filho de ambos, o pequeno Rael.

Nas redes sociais, a atriz brasileira tem destacado alguns momentos do seu dia-a-dia e o filho é muitas vezes o grande destaque das suas publicações.

Ainda esta terça-feira, a mãe 'babada' decidiu partilhar no Instagram um vídeo do TikTok onde surge a 'encher' o filho de beijinhos, juntamente com o marido.

"Nosso pacotinho", disse na legenda do vídeo amoroso, que pode ver na galeria.

