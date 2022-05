Isaura - que escreveu a canção vencedora do Festival da Canção em 2018, o tema 'O Jardim' que foi interpretado por Cláudia Pascoal e que representou depois Portugal na Eurovisão - pronunciou-se nas redes sociais a prepósito da conquista de MARO.

No início desta semana, MARO conseguiu levar Portugal à final da Eurovisão, com a canção 'Saudade, Saudade'.

Inicialmente, Isaura começou por lembrar a sua passagem pelo Festival da Canção e pela Eurovisão.

"Em 2018 foi a primeira vez que uma canção minha se tornou desproporcionalmente grande; no sentido em que a história que lhe deu vida às vezes já nem era importante. Falava-se muito sobre o staging, sobre as roupas, sobre as festas a que íamos e não íamos, sobre as apostas online; pouco sobre a minha avó e nada sobre como é que tudo aquilo me estava a fazer sentir. A canção era a minha avó e o amor que eu lhe tenho e que se via meio perdido a tentar encaixar a ausência dela", começou por dizer, falando de seguida de MARO.

"Por tudo isto tenho pensado muito na canção da MARO e que também ela partilhou um pedaço grande do coração. E este momento também é sobre isso; é acima de tudo sobre isso. Obrigada por esta canção e um abraço apertado para que as saudades encontrem o seu lugar", completou.

De recordar que a final da Eurovisão vai acontecer no próximo sábado, 14 de maio, em Turim, Itália.

