Foi nas stories da sua página de Instagram que Isabel Valadeiro revelou que contou com um "fim de semana de muito amor". As palavras chegaram através de uma partilha em que destaca uma fotografia com o bebé de Marlene Carujo e Eduardo Estevam.

Mas não ficou por aqui e logo de seguida publicou uma outra fotografia, desta vez com o namorado Carlos Ferra.

Isabela Valadeiro tem-se mostrado muito feliz ao lado do companheiro e já não esconde o amor que os une.



