Este sábado, 28 de dezembro, Isabela Valadeiro partilhou com os seus seguidores os melhores momentos do seu ano que foi marcado, especialmente, pelo casamento com Carlos Ferra.

"Melhor de 2024", começou por escrever na legenda que acompanha o carrossel de imagens e vídeos.

"Aprendi sobre desconforto, vulnerabilidade, compromisso, autenticidade, confiança. Fui à América pela primeira vez, conheci o Brasil e o México, fui ao festival de Cannes, fui à final do Wimbledon, fui à Alemanha, a Londres, a Madrid e a Paris. Tive uma despedida de solteira em Sevilha maravilhosa e cheia de salero, com amigas que me encheram a alma", prosseguiu.

"Criei uma Belinda, comecei uma Claudia, disse o que sentia, procurei sentir o que não era meu, libertei-me do que já não me fazia sentido, corri atrás, trabalhei, estudei e… Já disse que casei? Casei com o homem da minha vida".

Por fim, a atriz rematou: "Amo o que faço, tenho um homem maravilhoso ao meu lado, colegas que admiro, amigos, saúde mental em dia, uma família doída de amor e o Alentejo sempre lá… Estamos no caminho certo. Podes vir 2025".

