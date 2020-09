Depois do namorado, José Mata, ter assinalado no Instagram o seu dia de anos, foi a vez da aniversariante fazer o mesmo. Isabela Valadeiro completa mais um ano de vida esta terça-feira, 1 de setembro, data que destacou com um vídeo divertido.

"[Um brinde] aos 24 com o mesmo trambelho e delicadeza de sempre", escreveu na legenda de um vídeo onde deixa cair um copo quando está a tentar pegar no mesmo.

Perante a partilha, foram muitos os fãs que recorreram à caixa de comentários para desejar um feliz aniversário a Isabela Valadeiro.

Veja o vídeo na galeria.

