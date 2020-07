Isabela Valadeiro juntou-se à marca h&S para ajudar os hospitais portugueses com uma generosa doação.

A marca vai oferecer mais de 28.000 champôs com uma mensagem especial de força e de agradecimento. Os produtos serão distribuídos por dezenas de hospitais de norte a sul do país.

A primeira entrega, que marcou o arranque simbólico desta ação, foi realizada a 29 de junho no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.

A Dra. Rita Perez, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental recebeu das mãos de Carolina Veiga, Diretora de Marketing da P&G Portugal e de Isabela Valadeiro, embaixadora da Marca, champôs para os profissionais que trabalham nesta unidade.

Esta não é a primeira ação solidária da marca. Desde o início da pandemia que a h&S tem vindo a desenvolver várias ações solidárias, nomeadamente com a Cruz Vermelha Portuguesa e tendo por base um projeto global da Procter & Gamble (P&G). Os profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à Covid-19 têm sido os principais destinatários destas ajudas, ao nível da doação de produtos (no valor de cerca de 300 mil euros) e também através de um donativo de 250 mil euros à Cruz Vermelha.

