Isabela Valadeiro e Matilde Reymão representaram - e muito bem - Portugal em duas das Semanas da Moda que decorreram nos últimos dias.

Isabela, por um lado, viajou até Londres para assistir ao desfile da marca Marques Almeida, lançada na capital inglesa em 2011 pelos designers portugueses Marta Marques e Paulo Almeida.

Para essa ocasião, a atriz da SIC escolheu um fato cor-de-rosa, com o blazer em tecido acetinado e abotoado até ao umbigo.

Já Matilde Reymão seguiu para Milão. A estrela de 'Cacau', da TVI, não faltou ao desfile da marca Twinset, escolhendo para isso um vestido justo, de cor azul escuro.

