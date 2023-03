Isabela Cardinali contou aos seguidores da sua página de Instagram que deixou o apartamento que tinha no Porto e mudou-se para o novo lar.

A artista está agora a viver numa caravana e relatou este momento de mudança nas stories da rede social, esta sexta-feira, dia 10 de março.

"Entregamos todos os móveis de manhã, carregamos uma máquina de lavar escadaria abaixo, coloquei uma vida em sacos numa box que aluguei no Porto e escolhemos os sacos que cabiam no carro para a nova 'casa'", começou por relatar.

"Entreguei a chave do meu apartamento, viagem até Lisboa, espetáculo às 21h30. Arrumamos a nova caravana. Jantámos às 01h40. Obrigada por tudo. Vocês são uns fofos", escreveu, por fim, num vídeo que pode ver na galeria.

Na mesma rede social, Isabela Cardinali destacou ainda uma fotografia que mostra o novo lar.



© Instagram_isabelacardinali_oficial

Além disso, partilhou também a última imagem captada no apartamento onde vivia no Porto. "Fim. Obrigada pelas memórias. Serás sempre a minha casinha", disse.

De recordar que Isabela Cardinali morou com o agora ex-marido na cidade do Porto. A artista de circo conheceu Pedro Moreira no reality show 'Casa dos Segredos', começaram a namorar e chegaram a casar. No entanto, cerca de um mês depois de darem o nó, divorciarem-se.

Agora, Isabela Cardinali está focada nos seus espetáculos de circo.

Leia Também: Isabela Cardinali reage a rumor de namoro com amiga especial

Leia Também: Isabela Cardinali revela que encerrou a sua loja. "Trouxe-me dissabores"