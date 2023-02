Isabela Cardinali tem-se mostrado próxima de uma amiga muito especial, que se tornou o seu grande apoio desde o divórcio de Pedro Moreira.

A proximidade de ambas e as várias fotografias que partilham juntas, algumas em poses sensuais, levantaram entre os fãs o rumor de que poderiam ter-se tornado um casal.

"Tu e a Marta namoram? Não é censura nem crítica esta questão", escreveu um internauta numa 'caixa de perguntas' que Isabela disponibilizou através do Instagram.

"A Marta já tem o seu gostoso", garantiu, em resposta à questão.

Isabela Cardinali conheceu Pedro Moreira quando ambos participaram na 'Casa dos Segredos'. Na altura, a jovem namorava com uma rapariga e assumia-se como bissexual. O romance com Pedro durou vários anos após o reality show. Casaram-se em julho do ano passado, mas acabaram por separar-se um mês depois.

© Reprodução Instagram/ Isabela Cardinali

