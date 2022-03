Isabel II gosta de lavar loiça e, surpreendentemente, até tinha o hábito de o fazer com alguma regularidade. A revelação foi feita por Paul Burrell, um antigo mordomo da casa real britânica no podcast The Secret. "A rainha participa em piqueniques. A comida já vai toda preparada mas ela depois gosta de lavar [pratos, talheres e copos]", garante o antigo colaborador. "Ela calça umas luvas, instala-se na cabana de madeira e lava a loiça", refere.

"Há uma empregada que seca a loiça que a rainha vai lavando, mas ela gosta mesmo de molhar as mãos. É uma coisa que ela, por vezes, faz", confidencia Paul Burrell. O castelo de Balmoral em Aberdeenshire e a Sandringham House em Norfolk são as duas residências privadas onde Isabel II se consegue distanciar mais dos rígidos protocolos que é obrigada a seguir. É também na Sandringham Estate que são desenvolvidos produtos originais.

Para além de chás, chocolates, bolachas, molhos, mel e até um gin, a marca com o nome da propriedade, que tem o selo da casa real britânica, acaba de lançar um novo detergente para a loiça ecológico, à venda em embalagens de 500 mililitros. Produzido em parceria com uma empresa local, é comercializado a 14,99 libras esterlinas, cerca de 17,80 euros. "Inspirados pela nossa paixão pela proteção do meio ambiente, colaborámos com a Norfolk Natural Living no desenvolvimento de um detergente para a loiça a apenas 10 milhas [cerca de 16 quilómetros] da propriedade, usando os melhores ingredientes botânicos", refere o rótulo do produto.

Outra das novidades da Sandringham Royal Estate é uma colónia para cães, uma das paixões da rainha. Elaborada com hamamélis e uma mistura de óleos essenciais de plantas costeiras, também foi desenvolvida em parceria com a Norfolk Natural Living. Está à venda por 9,99 libras esterlinas, cerca de 11,95 euros. "Para além de os livrar de odores indesejados, mantém os animais a cheirar bem", garantiu fonte da empresa à imprensa britânica.