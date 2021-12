"O meu Natal este ano vai ser sem os meus filhos", revelou Isabel Figueira em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz na emissão em direto do programa 'Dois às 10' de quarta-feira, 1 de dezembro.

Questionada sobre como irá viver esta época festiva, a apresentadora explica: "Como estou sem crianças, vai ser com os meus pais e com amigos".

É, aliás, com a ajuda da família e amigos que Isabel consegue superar o vazio deixado pela ausência de Rodrigo e Francisco.

"Vou dividir-me e acabo por preencher aquele vazio que faz parte e que já estamos habituados", realça.

Rodrigo, de 15 anos, resulta da relação de Isabel Figueira com César Peixoto. Já Francisco Maria Sotto-Mayor, de oito anos, é fruto do namoro com João Sotto-Mayor.

