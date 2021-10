Isabel Figueira começou o dia a assinalar o 41.º aniversário nas redes sociais. A apresentadora do 'Somos Portugal', da TVI, fez questão de destacar esta data especial junto dos seguidores, com quem partilhou uma pequena reflexão em que se mostra grata pelo que a vida lhe tem dado.

"Hoje [21 de outubro] faço 41. Obrigada vida por tudo! Muito grata por estar rodeada de muito amor e amizade verdadeira. A caminhada continua sempre com um sorriso nos lábios e alegria que me caracteriza. Beijinhos com muito amor para todos", escreveu.

Logo após a partilha foram muitos os que recorreram à caixa de comentários para desejar um feliz aniversário a Isabel Figueira.

