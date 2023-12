Isabel Figueira vive esta sexta-feira, dia 15 de dezembro, um dia muito feliz.

A modelo e atriz festeja mais um ano de vida do pai e usou a sua conta no Instagram para partilhar uma fotografia com o pai tirada numa altura em que Isabel era ainda bebé.

Além dessa, partilhou ainda uma fotografia dos pais hoje em dia para assinalar esta data especial.

"Parabéns, Pai. Amo-te muito", escreveu a atriz na legenda da publicação.

