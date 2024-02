Dos reality shows também podem sair grandes amores. Isa Oliveira e Domingos Terra, que participaram na primeira (e única até agora) edição de 'O Triângulo', anunciaram esta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, que irão ser pais pela primeira vez.

O casal publicou duas fotografias amorosas nas redes sociais nas quais surgem com uma ecografia do bebé na mão. Para além disso, os dois usam bonés com as palavras "mãe" e "pai".

Curioso é o facto de a gravidez ter sido anunciada a 26 de fevereiro, sendo que neste mesmo dia, um ano antes, estreava 'O Triângulo', o programa da TVI em que Isa e Domingos se conheceram.

A caixa de comentários 'inundou-se' de reações, com destaque para Flávio Furtado e Zé Lopes, que escreveram "meus queridos" e "parabéns meus amores", respetivamente.

Veja na galeria fotografias deste casal, bem como os registos com que foi anunciada a gravidez.

