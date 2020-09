Rita Pereira tornou-se um dos assuntos mais falados nas redes sociais devido a uma publicação controversa feita pela atriz durante a sua viagem a Roma.

"Estas imagens são para vocês. Vocês que se calhar não terão oportunidade de um dia visitar o Vaticano. Com amor para vocês", disse a atriz na legenda de um vídeo, motivando as mais duras críticas e dando origem a várias sátiras.

"Só para avisar que estou a amar todas as menções que vocês estão a fazer. Estou a amar aparecer em todos os vossos storys. Com amor, para vocês", reagiu Rita Pereira ainda na noite de quinta-feira, mostrando-se pouco incomodada com a polémica.

Uma vez mais, a resposta da atriz motivou comentários menos positivos... e Rita não ficou calada. Através de uma ilustração, a estrela da TVI quis exemplificar que prefere reagir com calma e amor aos ataques dos haters.

