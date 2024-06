Já começaram as comemorações do 10.º aniversário do rei Felipe VI no trono espanhol.

Logo pela manhã aconteceu no Palácio de Zarzuela, em Madrid, o hasteamento da bandeira ao som do hino nacional espanhol, iniciando-se desta forma os atos solenes.

Entretanto, a família real espanhola subiu à varanda do palácio para assistir ao render da Guarda Real.

Poder-se-á dizer que as grandes estrelas do evento foram as filhas do monarca.

Para a ocasião, a princesa Leonor - herdeira ao trono - elegeu um conjunto vermelho, de calças e blazer, ostentando o Tosão de Ouro. O combinado é do estilista espanhol Roberto Verino.

Já Sofia brilhou com um macacão azul escuro, com um corte arrojado nas costas, da marca sevilhana Cardié.

Veja as imagens na galeria.

