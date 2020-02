Kim, Kourtney, Khloé e Rob Kardashian viveram este sábado, dia 22, um dia difícil. O pai dos famosos socialites, Robert Kardashian, completaria no dia de ontem mais um aniversário.

Foi, por isso, de coração apertado que as irmãs Kardashian assinalaram a data nas redes sociais.

"Feliz aniversário, papá! Saudades além da compreensão. Queria que estivesses aqui para ver tudo", escreveu Kim ao publicar uma imagem antiga onde surge ainda criança ao lado do progenitor.

Também Kourtney e Khloé assinalaram a data com fotografias antigas do álbum de família do clã.

Na galeria encontrará todas as imagens partilhadas pelas filhas de Kris Jenner e Rob Kardashian.

