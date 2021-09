A família Aveiro vive esta segunda-feira um dia particularmente emotivo. Assinalam-se 16 anos desde a morte do pai de Cristiano Ronaldo, Hugo, Elma e Katia Aveiro.

José Diniz Aveiro morreu a 6 de setembro de 2005, aos 52 anos, vítima de doença prolongada.

A data emotiva para a família foi assinalada publicamente por Katia Aveiro.

"16 anos depois do teu adeus ainda estás tão presente. Não existe um dia que não sejas lembrado, o nosso vaidoso, elegante, confiante, inteligente, seguro, com um coração gigante, bonito e que amava os filhos mais do que tudo na vida. Eras tu, pai. Não há um dia em que não me lembre de ti. Temos saudades", escreve a empresária ao recordar uma fotografia do pai.

A mensagem de Katia Aveiro© Reprodução Instagram/ Katia Aveiro

Também Elma Aveiro quis homenagear o progenitor com uma bonita mensagem.

"Pai querido, estás e sentimos que estarás sempre presente. Saudades é o que nos separa", declarou inicialmente.

A primeira homenagem de Elma ao pai© Reprodução Instagram/ Elma Aveiro

"Pai, a saudade é o que mais dói mas sei que estás sempre comigo. Grande amor da minha vida", pode ainda ler-se numa outra partilha da irmã de CR7.

As homenagens continuaram© Reprodução Instagram/ Elma Aveiro

