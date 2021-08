Meghan Markle enfrenta uma nova polémica relacionada com a sua família. Thomas Markle Jr., irmão da esposa de Harry, vai participar na versão australiana do 'Big Brother VIP'.

E mesmo antes de o reality show começar, Thomas já está a dar que falar à conta da irmã.

Num teaser de apresentação do programa, o irmão da ex-atriz afirma ter avisado o príncipe Harry de que estaria a arruinar a sua vida ao casar com Meghan.

"Sou irmão de Meghan Markle. Sou o irmão mais velho de todos", começa por lembrar Thomas, de 55 anos, filho apenas do mesmo pai que a duquesa de Sussex.

"Eu disse ao príncipe Harry: 'Acho que ela vai arruinar a tua vida.' Ela é muito superficial", sublinha.

Esta tirada do irmão de Meghan lembra uma carta que o mesmo diz ter enviado a Harry antes do casamento, onde afirmava que pelo facto de a irmã ser muito superficial esta não seria "a mulher certa" para o príncipe.

Esta nova e surpreendente edição de 'Big Brother VIP' deverá ainda contar com a presença de Caitlyn Jenner. De acordo com a imprensa internacional, Thomas Markle Jr. e Caitlyn já estão em Sydney a aguardar pelo início do formato.

