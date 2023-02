O irmão gémeo de Diogo Piçarra, André, conseguiu assinalar o Dia de São Valentim, celebrado a 14 de fevereiro, de forma única original e a combinar na perfeição as palavras humor e amor.

"Aos casais deste planeta, desejamos um feliz Dia dos Namorados", declarou o digital manager na legenda do registo, no qual surge num cenário idílico a jantar à mesa com a sua cadela de estimação.

A imagem deu que falar nas redes sociais e deixou os fãs absolutamente rendidos, havendo até quem não tenha dúvidas em afirmar que esta foi "a melhor fotografia do Dia de São Valentim".

