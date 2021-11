Não é novidade que o pai de Meghan Markle não simpatiza com príncipe Harry. Contudo, o irmão da atriz revelou publicamente esta discordância em relação ao matrimónio.

Segundo o Daily Mail foi no reality show australiano 'Big Brother VIP' que Markle Junior partilhou esta informação com os colegas de casa. “O meu pai não o aprova. Diz que ele nem conseguiria proteger as galinhas no seu quintal, se fosse preciso", afirmou.

Ao comentar a situação, esclareceu que o mal-estar que tem com a meia irmã teve início quando se dirigiu ao palácio a questionar se poderiam ajudar a impedir que os paparazzi invadissem a sua privacidade.

Markle Junior no programa australiano Big Brother VIP© seven/daily mail

Alegou que a resposta que recebeu, segundo o mesmo por parte de Meghan, foi que ele era “família distante e que ela não conhecia essas pessoas”.

A reação dos participantes do programa não foi a melhor quando o irmão da duquesa disse que Meghan deveria “fazer seu trabalho [como realeza] e parar de reclamar sobre isso”.

Durante o programa televisivo falou-se ainda dos problemas mentais revelados por Meghan Markle durante a entrevista que deu a Oprah Winfrey. Markle Junior relatou publicamente que “não acredita 100% nisso”.

