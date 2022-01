Esta quinta-feira, 27 de janeiro, George Ribeiro, irmão de Jardel, esteve no programa 'Dois às 10' a comentar a prestação do concorrente no reality show da TVI 'Big Brother Famosos'.

"Ele está a ser aquilo que é: genuíno. Não tenta entrar em confronto com ninguém, não é disso. Algumas situações tenta evitar falar, é o jeito dele, não gosta de confusão", defendeu George.

Por seu turno, o irmão do ex-jogador notou que o público deveria se "esquecer" dos problemas que Jardel teve com as drogas. "As pessoas estão sempre a tocar no problema que ele teve. Acho que deviam esquecer um bocado isso", sublinhou.

