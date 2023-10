Angel Carter, irmã gémea do falecido cantor Aaron Carter, revelou onde é que o artista foi sepultado.

Numa publicação que fez no Instagram, onde mostra uma fotografia do local, Angel incentivou os fãs a irem visitar a 'última casa' do cantor.

"O retrato do Aaron foi colocado esta manhã em Forest Lawn Hollywood Hills. Ele adorava os seus fãs e eu sei o quanto isso significa para ele, agora ter um local para o último descanso onde todos podemos celebrar a sua vida", escreveu na passada sexta-feira.

"Convido-vos a visitarem, a partilharem as suas memórias e a nunca se esquecerem quem o Aaron era", completou.

De recordar que o artista morreu em novembro de 2022, aos 34 anos.

