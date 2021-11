A família de Carolina Patrocínio tem esta sexta-feira, dia 26 de novembro, motivos para celebrar. A mais nova das cinco filhas de Teresa Vieira de Almeida, Victoria Jacobi, completa 18 anos de vida.

Victoria conta com milhares de seguidores na rede social Instagram, sendo que é no TikTok que se destaca pelos seus vídeos hilariantes.

A data especial foi assinalada pela irmã Inês Patrocínio.

"Ainda não acredito que a Vicky faz 18 anos hoje (wtf?!). A minha viúva negra, a vida é sempre melhor contigo. Parabéns, mana, vamos lá celebrar como mereces", começa por escrever a mana babada ao partilhar um conjunto de fotografias da aniversariante do dia.

Inês revelou ainda um curiosidade sobre o nascimento da irmã: "Também foi há 18 anos que a enfermeira olhou para a bebé e disse à minha mãe: esta vai ser a mais morena de todas", apesar desta primeira impressão, a verdade é que Victoria é talvez a menos morena das cinco irmãs.

Teresa Vieira de Almeida é mãe de Carolina, Mariana, Inês e Rita Patrocínio fruto do casamento com Pedro Patrocínio. Mónica e Victoria Jacobi são as mais novas do clã, fruto do segundo casamento de Teresa.

Leia Também: Filha mais velha de Carolina Patrocínio revela-se estrela do TikTok