Joana Pereira recebeu esta segunda-feira, dia 8, uma visita especial no hospital. Guillaume Lalung foi dar o seu apoio à irmã de Rita Pereira, mostrando assim que é um cunhado presente e preocupado.

Mas ainda antes de entrar, o DJ começou de imediato a fazer das suas... e a fazer Joana soltar valentes gargalhadas.

"Hoje é o francês que me vem visitar e estão todas a discutir que fato é que lhe vão dar porque ele não vai caber em nenhum fato do hospital", brincou a professora num vídeo onde se mostra muito animada.

Pouco depois, a irmã de Rita Pereira mostrou uma fotografia de Guillaume com os profissionais do hospital e contou: "Neste preciso momento ele estava a dizer-me - 'Oh mana, esta senhora para me abraçar está a meter-me a mão no rabo. Olha que Rita não vai gostar'".



© Reprodução Instagram/ Joana Pereira

Joana Pereira, recorde-se, permanece internada na unidade de queimado a recuperar das graves lesões causadas por um acidente com uma lareira.

