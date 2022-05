Joana Pereira encontrou finalmente coragem para revelar alguns detalhes sobre o acidente com uma lareira de bioetanol que a deixou com parte do corpo queimado.

A irmã de Rita Pereira chegou a ficar várias semanas internada na unidade de queimados devido às graves queimaduras na zona do peito e braço. Foi operada e precisou de enxertos pele na zona do braço.

"O meu acidente aconteceu logo a seguir a este momento. A lareira tem uma gaveta em que controlamos o nível do fogo e eu fui baixá-lo e o fogo agarrou-se à minha roupa. Foi isto… fica explicado", começa por contar, juntando às suas palavras um vídeo gravado momentos antes do marcante episódio.

"Imediatamente enfiei-me dentro da banheira, sem tirar a roupa (muita gente comete este erro) e foi a minha salvação", revela ainda.

Joana Pereira, recorde-se, já teve alta hospitalar e encontra-se agora a recuperar em casa das lesões causadas pelo acidente.

