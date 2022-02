A irmã de Rita Pereira foi internada na unidade de queimados do hospital depois de ter sofrido um acidente com uma lareira de bioethanol que lhe provocou diversos ferimentos.

A revelações é feita pela própria através da sua conta oficial de Instagram, onde justifica o facto de estar ausente da rede social há já vários dias.

"Estou internada na unidade de queimados, o meu peito, braço e mãos arderam e aqui vou ficar por algum tempo… tem sido muito duro, mas com a nossa energia, pensamento positivo e visualização da minha pele a regenerar-se tudo vai ficar bem", conta, deixando em choque amigos e seguidores.

Joana decidiu contar a sua história por respeito a quem a seguem e transmite "sempre tanto carinho e dedicação". "Faço-o porque tal como eu, há muita gente a passar por isto e sei que partilhar-me ocupará o meu tempo e o tempo deles, facilitando a passagem por esta provação", diz.

"Na semana passada sofri um acidente, com a tão famosa lareira de bioethanol que vocês tanto viram nos meus stories. Quando tiver coragem, contar-vos-ei com maior pormenor, agora ainda não consigo falar sobre isso", realça, pedindo que não lhe façam perguntas sobre o que aconteceu. "Enviem-me apenas o vosso lindo amor e boa vibe e sejamos quem fomos até hoje, uma grupeta mesmo fixe de #onlygoodvibes, que dança para ser feliz! As pernas estão bem, podem dançar", pede a quem a segue.

Por fim, a promessa de que iá daqui em diante partilhar novidades com os seguidores do Instagram. "Não será tão constante como o habitual, mas vou partilhando a minha experiência aqui, para que também tu, que estás internado, possas distrair-te um bocadinho", termina.

