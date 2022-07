Joana Pereira, irmã de Rita Pereira, usou a sua conta de Instagram para elogiar o trabalho que foi desenvolvido pela atriz na novela da TVI 'Quero é Viver', onde deu vida à personagem de Maria.

Este foi um desafio que Joana acompanhou de perto, confessando ter ficado impressionada com a entrega de Rita.

"Ninguém calcula o trabalho que isto implica… os meses e as horas de estudo de personagem, o encontrar uma personalidade totalmente diferente daquilo que a minha irmã é e defende… encontrar-lhe tiques, que vão desde expressões, a formas de sentar, ao uso de palavras específicas… uma imensidão de coisas que nos limitamos a ser, e que são tão automáticas que nem pensamos nelas!", explica Joana.

"Tenho um orgulho imenso neste trabalho da minha irmã e fui feliz a cada dia que ela me ligava e me dizia que tinha a melhor equipa do mundo e que era realmente feliz todos os dias no seu trabalho! A segunda foto demonstra isto mesmo! Cheguei a ter um ciuminho porque era 'as manas' para aqui 'as incríveis manas' para ali!", brinca, referindo-se a Joana Seixas, Sara Barradas e Fernanda Serrano, com quem a atriz contracenou.

"Hoje emocionei-me muito, porque acima de tudo a minha irmã fez bons amigos e está muito triste por este projeto ter acabado, mas choro acima de tudo de orgulho, porque vi, até em momentos difíceis para nós, a minha irmã despir-se dela mesma, para vestir uma personagem tão distinta dela e vamos ser sinceros: ARRASOU! Merece todo o reconhecimento pelo seu empenho e profissionalismo!", continua.

"Cheguei a perguntar-lhe: fogo mana, como é que tu fazes tão bem de bêbeda, de pudica e de retrógrada? Vê-la criar cada pormenor foi fascinante e vê-la ser tão feliz e leve ainda mais! Parabéns minha bebé e obrigada 'manas' por a terem feito sorrir todos os dias!", termina.

