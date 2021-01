Diana Lucas esteve esta quarta-feira, dia 20, à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às 10'. Questionada acerca do irmão, Ivo Lucas, esta informou que o artista "está a recuperar" a cada dia que passa.

Diana nota que Ivo está a "viver o presente", sempre com muito "amor, carinho e força" por parte da família, uma parte fundamental do seu processo de cura.

Desde o fatídico acidente, que roubou a vida a Sara Carreira, que a família de Ivo se uniu ainda mais.

Por outro lado, tendo sido sempre uma pessoa que "lidava mal com a ansiedade", a cantora confessou que o acidente também a levou a repensar sobre a vida.

Recorde-se que Ivo Lucas sobreviveu ao acidente com um ferimento grave, nomeadamente uma fratura exposta no pulso.

