Céline Dion tem estado longe dos palcos mas não deixa de cantar. Quem o diz é a irmã da artista, Claudette, que contou que ouviu a cantora numa videochamada.

Ao falar de Céline Dion antes do lançamento do documentário 'I Am: Celine Dion', da Amazon Prime Video, explicou que a irmã está a "ir bem" e voltou a cantar após o diagnóstico de síndrome da pessoa rígida que chegou em dezembro de 2022.

"Estávamos numa chamada via Zoom, estávamos a conversar e ela perguntou-nos se queríamos que ela cantasse para nós. E cantou uma música", contou em conversa com o Le Journal de Montreal, cita a Hello. "Ela está bem. A Céline merece, ela deu mais do que recebeu na vida", acrescentou.

De acordo com a Hello, foi anunciado recentemente que 'I Am: Celine Dion' irá ser lançado no dia 25 de junho.

