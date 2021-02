Mariana Patrocínio, uma das irmãs de Carolina Patrocínio, surpreendeu família, amigos e seguidores ao aparecer de cabelo cor-de-rosa.

A irmã mais velha da apresentadora da SIC partilhou diversas imagens do seu look no Instagram e nos comentários das publicações foi possível ver o espanto de todos... até de Carolina Patrocínio.

Questionada pelas amigas, Mariana acabou por revelar que estava a usar uma peruca para uma sessão de fotos. Mas apesar de não ser real, foram muitos os elogios daqueles que adoraram o seu lado mais irreverente.

Eis as imagens:

