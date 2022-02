Mariana Patrocínio destaca-se entre as mais inesperadas caras a marcar presença na gala de aniversário da TVI. A irmã de Carolina Patrocínio, rosto da SIC, esteve entre as muitas celebridades que na noite de sábado, dia 19, assistiram ao evento ao vivo no Casino Estoril.

A presença de Mariana prende-se com o facto de o seu namorado, Nuno Santana, trabalhar em parceria com o canal.

Juntos, o casal desfilou na passadeira vermelha e brilhou com os 'modelitos' escolhidos para o evento.

Clique para o lado na partilha abaixo para ver as imagens.

Leia Também: Brilho e elegância sem fim. Os looks de gala de Cristina e Goucha